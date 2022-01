PostNL behaalt 80 miljoen euro extra winst door pakketdrukte wegens corona

PostNL heeft in 2021 80 miljoen extra aan winst behaald vanwege de pakketdrukte die door de pandemie is ontstaan. De pakket- en postbezorger schrijft dan ook dat deze winst naar verwachting eenmalig is, aldus een persbericht.

De 80 miljoen euro extra is onderdeel van het genormaliseerde ebit dat op 308 miljoen euro uitkomt in het boekjaar 2021. In totaal komt de omzet van PostNL op 3,4 miljard euro uit. Dit zijn wel voorlopige cijfers, zo meldt de postbezorger. De bezorgdienst had het door de pandemie flink druk tijdens 2021. Het aantal poststukken nam iets af, maar het aantal pakketten nam toe met 14 procent in het jaar, zo is te lezen in het persbericht.

De resultaten van PostNL werden in het vierde kwartaal nog gestuwd door een omzet van 936 miljoen euro. Dit resultaat ligt wel lager dan het vierde kwartaal van 2020 waarin een omzet werd behaald van 1,023 miljoen euro.