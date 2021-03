PostNL behaalt recordomzet in 2020, meer pakketten verstuurd dan ooit

De landelijke pakkettenwoede in 2020 heeft bezorgbedrijf PostNL een recordomzet opgeleverd van 3,25 miljoen euro. Dat meldt het bedrijf in een persbericht. Die omzet is 14 procent hoger dan in 2019. 57 procent van de omzet is volgens PostNL afkomstig uit e-commerce-activiteiten.

PostNL bezorgde in 2020 totaal 337 miljoen pakketten, meer dan ooit tevoren. Op piekdagen werden er 1,7 miljoen pakketten afgeleverd - terwijl dat er gewoonlijk gemiddeld 1,1 miljoen zijn. Ook werd er in 2020 een grotere vraag gezien naar wenskaarten.

Het bedrijfsresultaat kwam daardoor aan het eind van 2020 uit op 245 miljoen euro, tegenover 135 miljoen euro in 2019, zo laat het bedrijf weten. 55 miljoen euro van het bedrijfsresultaat in 2020 zou een ‘eenmalig resultaat’ zijn, gedreven door de komst van Covid-19.

“2020 kan worden omschreven als een uitzonderlijk jaar met ongekende omstandigheden. Dankzij de enorme inzet van onze mensen en de veerkracht van onze bedrijfsactiviteiten konden we een essentiële rol in de samenleving vervullen,” aldus Herna Verhagen, CEO van PostNL, in het persbericht. Het bedrijf verwacht dat de groei de komende jaren door zal zetten. Via een steeds grotere focus op digitalisering hoopt het bedrijf het resultaat in 2024 te verhogen met 80 tot 100 miljoen euro ten opzichte van 2020 (exclusief het eenmalig resultaat van Covid-19).