PostNL bezorgt meer pakketten, maar noemt 2024 ‘financieel teleurstellend jaar’

PostNL ziet de omzet en het volume in pakketten stijgen, maar noteert een flinke daling in het genormaliseerde ebit (winst exclusief belastingen en rente) in 2024. CEO Herna Verhagen spreekt van een financieel teleurstellend jaar, zo schrijft ze in een financiële update.

Het post- en pakketbedrijf noteert een omzet van 937 miljoen euro in het vierde kwartaal. Daarmee eindigt PostNL het jaar 3,3 miljard euro omzet. De pakket-divisie haalt in het vierde kwartaal de meeste omzet binnen en groeit in totaal met 10,5 procent. De groei is vooral te danken aan internationale klanten, met name in Azië gevestigde webwinkels waarbij het volume met 42 procent toenam. Het binnenlandse pakketvolume stijgt met 3,7 procent.

De groei gaat gepaard met mixeffecten die minder gunstig uitpakken dan verwacht. Zo hebben al gemaakte kosten en beperkte flexibiliteit bij het balanceren van volume en capaciteit een negatief effect op de operationele efficiëntie. De genormaliseerde winst exclusief belastingen en rente voor de pakket-divisie groeit in het vierde kwartaal met 8 miljoen naar 31 miljoen euro. De pakket-divisie schrijft een groei van 2 miljoen op voor het jaar 2024 en eindigt met 49 miljoen euro.

De post-divisie zorgt ervoor dat de groei van het bedrijf wordt afgeremd. Hier daalt het volume, de omzet en de genormaliseerde ebit. Dit zorgt ervoor dat PostNL zijn winst exclusief belastingen en rente in het vierde kwartaal ziet dalen van 77 miljoen naar 62 miljoen euro. Het betekent ook dat het post- en pakketbedrijf het jaar eindigt met een gekrompen winst exclusief belastingen en rente van 53 miljoen euro, terwijl er in 2023 nog 92 miljoen euro winst exclusief belastingen en rente werd genoteerd.

Vooruitkijkend geeft Verhagen aan dat ze wil investeren in de last-mile bezorging in de Benelux. Daarnaast blijft innovatie hoog op de agenda staan, maar de CEO erkent dat de e-commerce sector is veranderd en dat dat uitdagingen met zich meebrengt. “De markt wordt gekenmerkt door stijgende kosten, een krappe arbeidsmarkt, snel veranderend consumentengedrag en klantconcentratie. Tegelijkertijd vragen veranderingen op het gebied van duurzaamheid en arbeidsomstandigheden steeds meer. Deze ontwikkelingen zullen leiden tot een aantrekkelijke en duurzame en tegelijkertijd duurdere e-commerceketen. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle spelers in de keten om deze uitdagingen aan te pakken en te streven naar een meer evenwichtige verdeling van waarde. Vanuit ons perspectief spelen we in op deze veranderingen door de klantwaarde te optimaliseren. Daarnaast gaan we onze strategische initiatieven richten op het verder uitbouwen van internationale mogelijkheden en door versnelling van onze ‘out of home’-strategie.”