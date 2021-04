PostNL draait goede omzet wegens voortdurende lockdown

Post- en pakketbedrijf PostNL heeft een goed eerste kwartaal 2021 gedraaid, zo meldt PostNL in een persbericht. De omzet van PostNL in het eerste kwartaal 2021 bedraagt 960 miljoen euro. Door de voortdurende lockdown bezorgt het bedrijf meer post en pakketten. Dit zorgt voor meer werk en inkomsten.

De omzet van PostNL in het eerste kwartaal 2021 bedraagt 960 miljoen euro met een bruto bedrijfsresultaat van ongeveer 130 miljoen euro. Vorig jaar was lag de omzet op 701 miljoen euro en het bruto bedrijfsresultaat op 15 miljoen euro.

Het aantal pakketten steeg het meest. Echter deed geadresseerde post in Nederland het beter dan verwacht, blijkt uit de voorlopige kwartaalcijfers die het bedrijf vandaag bekend maakte. De definitieve kwartaalcijfers worden op 10 mei 2021 gepubliceerd.

Het post- en pakketbedrijf gaat ervan uit dat de volumegroei van pakketten eenmalig is. De verwachting is dat het volume na de lockdown zal dalen, zo is te lezen. Er blijft echter wel een trend zichtbaar in het structureel online winkelen.

Bij ‘Mail in Nederland’ worden brieven bedoeld. Hier droegen eenmalige gebeurtenissen bij aan een volumegroei. Bijvoorbeeld het eenmalig stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen per post voor 70-plussers en de uitnodigingen voor de corona-vaccinaties.

Herna Verhagen, CEO van PostNL, in het persbericht: “We hebben een goed begin van 2021 gehad en de ontwikkelingen sinds het tweede kwartaal van vorig jaar kunnen voortzetten. Uit onze resultaten blijkt onze veerkracht en flexibiliteit tijdens de aanhoudende ongekende omstandigheden.”