PostNL heeft capaciteit pakketten met 40 procent verhoogd

PostNL heeft opnieuw een sterke omzetgroei doorgemaakt. De verbetering in het resultaat van de postbezorger werd voornamelijk veroorzaakt door de volumegroei in de categorie pakketten. Om de volumegroei veroorzaakt door de corona-crisis het hoofd te bieden, heeft PostNL de capaciteit nu verhoogd met 40 procent, zo meldt het bedrijf in een persbericht.

De omzet kwam in het tweede kwartaal neer op een bedrag van 789 miljoen euro, tegenover een omzet van 681 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2019. Niet alleen de omzet steeg hard, ook nam het genormaliseerde EBIT in het kwartaal toe met 38 procent.

“Covid-19 heeft het gedrag van de consument veranderd,” aldus PostNL CEO Herna Verhagen in het persbericht. “ Er wordt steeds meer online besteld. De sterke volumegroei bij pakketten hebben we opgevangen door het opschalen van onze capaciteit met 40 procent, een teken van de flexibiliteit van ons netwerk en de kwaliteiten van onze logistieke experts. Onze capaciteit wordt weer verder opgeschaald zodat we hogere volumes in de tweede helft van het jaar kunnen verwerken.”

PostNL heeft verder nog geplande investeringen staan met een waarde van 150 miljoen euro voor de uitbreiding van de sorteercapaciteit. Zowel een sorteercentrum speciaal voor kleine pakketten als twee nieuwe pakkettensorteercentra in België en Nederland moeten in 2021 operationeel zijn.