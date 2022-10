Pakketbezorger PostNL laat consumenten duurzame bezorgopties zien in de check-out. Webwinkels en e-commerce ondernemers kunnen zo eerlijk en transparant communiceren over een duurzame bezorging, dat meldt PostNL in een persbericht.

Het werkt als volgt: Wanneer een webwinkel gebruik maakt van een duurzame bezorgoptie, krijgt de consument, naast het tijdvak van de bezorging, een melding te zien of de webwinkel daar duurzame bezorging aanbiedt, zo is te lezen. Een duurzame bezorging houdt in dat het voertuig elektrisch of op duurzame brandstof rijdt. PostNL-afhaalpunten en pakket- en briefautomaten zijn meegenomen in de duurzame bezorgingsmelding. De punten worden als ‘duurzame optie’ aangegeven, omdat een bezorger in staat is meerdere pakketten in een keer af te leveren.

PostNL ambieert om uiterlijk 2030 alle pakketten en brieven in de Benelux CO2-vrij te bezorgen in de ‘last mile’. In 2025 wil de pakketbezorger in 25 binnensteden emissievrij bezorgen.