'PostNL ontloopt miljoenenboete na vrijspraak Belgische tak'

PostNL België is vrijgesproken in een zaak rond vermeende misstanden, zo melden de Belgische krant De Morgen en ANP.

De rechtbank in Antwerpen heeft twee Belgische onderdelen van pakketbezorger PostNL vrijgesproken. Zij zouden personeel van onderaannemers in België aansturen. De rechter oordeelde dat de onderaannemers voldoende gezag hadden over hun werknemers, waardoor PostNL in de ogen van de rechter niet de werkgever blijkt te zijn.

PostNL ontloopt dankzij de uitspraak boetes die in totaal op hadden kunnen lopen tot 24,4 miljoen euro, zo melden Belgische bronnen.

PostNL-onderaannemers al enige tijd onder de loep

Van onderbetaalde werknemers tot chauffeurs zonder rijbewijs de weg op: PostNL-onderaannemers word al enige tijd beschuldigd van wanpraktijken. Eind vorig jaar deelde de FNV een 'zwartboek' bij te houden van de misstanden. "De onderaannemers die zich niet aan de regels houden, blijven niet ongestraft," deelde het FNV in een persbericht.

PostNL NV, beter bekend als PostNL, is een Nederlands post-, pakket- en e-commercebedrijf actief in Nederland, België, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk.