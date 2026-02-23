PostNL verdiende iets meer aan pakketten in vierde kwartaal

PostNL heeft 2025 afgesloten met een iets hogere omzet uit pakketbezorging. Pakketten worden al jaren belangrijker dan de bezorging van post voor het bedrijf. Het vierde kwartaal zorgde voor een omzetplus van 3,2 procent in de pakkettak, zo is te lezen in een financiële update van het bedrijf.

PostNL als geheel (dus pakketten- en postbezorging) zag een omzetstijging van 36 miljoen euro in het laatste kwartaal van 2025. De genormaliseerde operationele winst steeg met 17 miljoen euro.

CEO Pim Berendsen meldt dat het kwartaal een zwakke start kende op het gebied van pakketten, maar dat dit werd goedgemaakt door groei in de piekperiode rondom de feestdagen. Hij meldt daarnaast dat steeds meer consumenten kiezen voor bezorging buitenshuis via pakketautomaten en dat het bedrijf blijft werken aan een strategie voor ‘bezorging op de beste dag’. Dit houdt in dat bezorging niet zo veel mogelijk de volgende dag al gebeurt, maar juist op het moment dat goed uitkomt voor de consument.