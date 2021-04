PostNL wil pakketten sneller bezorgen met nieuw systeem

PostNL hanteert een nieuw systeem: er kan op voorhand bepaald worden of het pakket bij afwezigheid wordt achtergelaten bij een PostNL-punt, de buren of een plek rondom het huis, dat meldt een woordvoerder aan NU.nl.

Door een succesvolle proef rolt het postbedrijf de werkwijze stapsgewijs landelijk uit, laat een woordvoerder van PostNL aan NU.nl weten. De reden voor deze nieuwe functie: pakketten kunnen sneller bezorgd worden. “Het is voor zowel de bezorger als degene die het pakje ontvangt fijner”, zegt de woordvoerder tegen NU.nl. Het systeem zou eind mei bij alle sorteercentra in het land moeten werken.

Consumenten kunnen via hun PostNL-account op de website of in de app laten weten waar de bezorger het pakket kan achterlaten als ze niet thuis zijn. Er zijn drie verschillende opties: bij een PostNL-punt, bij de buren of een plek rondom het huis. “Met een plek rondom het thuis wordt bedoeld waar het pakket veilig en droog staat. De bezorger moet er tevens makkelijk bij kunnen, zoals in de tuin, schuur of garage”, aldus de woordvoerder aan NU.nl.

Concurrent DHL hanteert de keuze een pakket achter te laten op een afgesproken plek al sinds de zomer.