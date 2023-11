PostNL ziet omzet én operationeel resultaat verbeteren in derde kwartaal

PostNL heeft de resultaten iets zien verbeteren in het afgelopen derde kwartaal. De omzet steeg met 2 procent en ook het operationeel resultaat (ebit) verbeterde in vergelijking met een jaar eerder.

Door de stijging komt de omzet neer op 722 miljoen euro. Er is echter wel een kanttekening te plaatsen bij deze groei. De groei in de categorie ‘pakketten’ werd gestut door de groei van het aantal pakketten door internationale klanten. Het binnenlandse volume lag namelijk iets onder het niveau van een jaar eerder. Bij de categorie ‘post’ blijft de volumedaling doorzetten.

Het operationeel resultaat (ebit) van PostNL kwam in het derde kwartaal neer op een verlies van 11 miljoen euro. Hoewel het kerncijfer nog steeds negatief is, is het wel verbeterd ten opzichte van het verlies van 20 miljoen euro een jaar eerder.

PostNL benadrukt dat er meerdere (externe) omstandigheden zijn die drukken op de resultaten van de bezorger. Zo zijn er de volatiele volumedalingen die zich lastig laten voorspellen en de hogere kostendruk door onder andere personeelstekort. Uitspraken voor het aankomende boekjaar, 2024, doet PostNL op dit moment nog niet.