Potentiële verkoop Made.com van de baan: website uit de lucht

De Britse webshop Made.com heeft gesprekken met potentiele kopers beëindigd en neemt geen financieringsvoorstellen of aanbiedingen voor mogelijke verkoop aan, zo blijkt uit een persbericht van Reuters. De website is inmiddels uit de lucht.

Made.com ging in september in de verkoop wegens tegenvallende cijfers. Een eventuele verkoop zou binnen een bepaalde periode afgerond moeten worden, maar volgens Reuters blijkt nu dat Made.com en de potentiele kopers niet in staat zijn geweest binnen deze periode tot een overeenkomst te komen.

In een verklaring deelt Made.com mee: "De onderneming kan besluiten dat het passend is om een verzoek in te dienen tot opschorting van de notering van de gewone aandelen van de onderneming op de hoofdmarkt voor beursgenoteerde effecten van de Londense beurs."

In mei van dit jaar werd nog bekend dat Made.com online platform Trouva (waar onafhankelijke boetieks en merken hun assortiment kunnen aanbieden) overnam, waarmee Made.com voet aan de grond kreeg in de modesector.