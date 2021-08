PR-bureau Talking Birds opent kantoor in Amsterdam

Belgisch PR-bureau Talking Birds opent een kantoor in Amsterdam, zo deelt het bedrijf mee in een persbericht. Talking Birds kondigt in het bericht aan klaar te zijn ‘de wereld te veroveren’.

Anoek Hagenaars is aangesteld als Country Manager Nederland. Oprichter Bram Boriau geeft in het persbericht aan dat Talking Birds goed klikt met de Nederlandse ondernemerscultuur. “Een uitbreiding naar Amsterdam ligt daarom voor de hand,” aldus Boriau. Talking Birds heeft dan ook al met bedrijven en organisaties met Nederlandse wortels gewerkt.

Talking Birds werd in 2016 opgericht in Brussel. Het Amsterdamse kantoor van het bedrijf komt aan de Emmalaan, onder het Vondelpark. Het agentschap wordt opgestart door Bram Boriau en Anoek Hagenaars. “De ambitie is om van daaruit organisch te groeien en het team uit te breiden.”