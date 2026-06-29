Praat gewoon met uw bedrijfssoftware – alsof het een collega is!

Stelt u zich voor: u bent sales manager, hebt een afspraak bij een belangrijke klant en bent nét iets te vroeg op de parkeerplaats. Via een spraakbericht vraagt u om een overzicht van de openstaande verkooporders bij deze leverancier. Even later verschijnt het antwoord op uw scherm, rechtstreeks uit het ERP systeem. Geen inlogscherm, geen menu’s om rapportages in op te zoeken, gewoon een simpele vraag stellen én direct antwoord krijgen. Dat is geen toekomstmuziek meer, zegt Eric van der Craats, Senior Sales Manager bij TCOG, gespecialiseerd in op Microsoft gebaseerde IT-oplossingen voor onder andere de fashionbranche. “Dit speelt nu. De technologie is er. En voor fashionbedrijven die dit snel oppakken, liggen er enorme kansen.”

Taal als nieuwe interface

Een ERP systeem als Microsoft Dynamics 365 Business Central is krachtig en werkt met schermen, velden en rapportages: u gaat naar het juiste onderdeel, vult de gegevens in en haalt er met een paar klikken uit wat u nodig heeft. TCOG helpt fashionbedrijven al jaren om dat systeem zo gebruiksvriendelijk en passend mogelijk in te richten. “Maar er komt nu een extra laag bovenop”, zegt Van der Craats. “AI-modellen als Claude of Copilot bieden voortaan de optie om ook in ‘gewone taal’ met het ERP systeem communiceren. Stel een vraag of geef een opdracht en het systeem voert die direct uit of geeft antwoord, zonder eerst naar het juiste scherm te navigeren.” Inkoopmanagers kunnen bijvoorbeeld vragen welke SS26-stijlen minder presteren dan verwacht en wat het restvoorraadrisico is. Een logistiek medewerker kan met één simpel spraakbericht de status van een levering checken.

Credits: TCOG

Snelheid als het concurrentievoordeel

Voor fashionbedrijven is snelheid geen luxe, maar een randvoorwaarde om te overleven. Collecties volgen elkaar steeds sneller op, verkoopkanalen nemen toe en consumentengedrag verandert voortdurend. Van der Craats: “Toch hebben veel modebedrijven hun datafundament niet goed op orde: ze werken met verouderde systemen of maatwerk dat niet is doorontwikkeld.” Bedrijven die hun ERP-landschap wél goed hebben ingericht, kunnen grote sprongen maken. Nieuwe koppelingen met een verkoopplatform of fulfilmentpartner kostten vroeger maanden werk. Met AI-ondersteuning kan dat worden teruggebracht tot weken, of zelfs dagen. Ook kan AI klantgesprekken samenvatten en vertalen naar concrete systeeminrichting. “Daardoor besteden consultants minder tijd aan verslaglegging en blijft er meer tijd over voor begeleiding op de werkvloer, precies het menselijke deel van het werk.”

Nieuwe kanalen, nieuw koopgedrag

De impact van AI beperkt zich niet tot interne processen. Ook de manier waarop fashion wordt verkocht verandert snel. Met de recente introductie van TikTok Shop in Nederland verschuift e-commerce verder richting social platforms. In andere Europese landen is het al langer actief, en wereldwijd groeit het kanaal sneller dan traditionele fast-fashion platforms zelfs zes keer sneller dan Shein. “De jongere generatie koopt anders”, zegt Van der Craats. “Die zit op TikTok, en daar vindt straks ook de aankoop plaats. Wie daar niet aanwezig is, mist een groot deel van de markt.” Ook het koopproces zelf verandert. AI-assistenten ontwikkelen zich tot persoonlijke shoppers die voorkeuren leren kennen en aankopen kunnen voorstellen of zelfs uitvoeren. De vraag voor merken wordt daarmee fundamenteel anders: niet alleen hoe u verkoopt, maar ook hoe u relevant blijft in een wereld waarin algoritmes bepalen wat consumenten te zien krijgen.

Mens boven machine

Hoewel de technologische mogelijkheden en kansen enorm zijn, betekent dat niet dat alles geautomatiseerd wordt. Integendeel. Volgens Van der Craats verschuift de waarde juist naar het menselijke aspect naarmate AI meer werk overneemt. “Aandacht en gevoel blijven onderscheidende factoren. En die kan een machine niet vervangen”, zegt hij. In de retail is dat al langere tijd zichtbaar. Winkels die zich onderscheiden doen dat niet alleen met producten, maar met beleving, service, identiteit en de manier waarop klanten in dat verhaal worden meegenomen. Consumenten zijn steeds vaker bereid daar extra voor te betalen. Ook in dienstverlening verschuift de rol van de professional. Wie AI inzet voor voorbereiding, administratie en verslaglegging, houdt meer tijd over voor het echte gesprek: voor context, nuance en relatiebeheer.

Van systeem naar gesprekspartner

Wat zich hier aftekent is meer dan software die simpelweg slimmer wordt. Het is een verschuiving in hoe mensen werken, beslissingen nemen en samenwerken met systemen. ERP verandert van een systeem dat u moet begrijpen naar een systeem dat ú begrijpt. En hoe meer technologie uitvoerend werk overneemt, hoe duidelijker zichtbaar wordt waar mensen het verschil maken: in de interpretatie van data, contact en besluitvorming. TCOG experimenteert actief met AI in implementaties, klantprocessen en dataverwerking. Niet als doel op zich, maar om fashionbedrijven sneller, wendbaarder en toekomstbestendiger te maken. Van der Craats: “Het gaat er naartoe dat we niet meer door allerlei schermen hoeven te klikken om inzicht te krijgen in bedrijfsdata. Stel een vraag en ERP geeft antwoord, alsof het een collega is. Alleen dan één die alles onthoudt en 24/7 direct reageert.”

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