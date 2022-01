Prada Group behaalt omzetplus van 41 procent in boekjaar 2021

De Italiaanse Prada Group heeft een goed jaar achter de rug, zo blijkt uit de meest recente financiële update. Het bedrijf behaalde een omzetplus van 41 procent in vergelijking met 2020 en een plus van 8 procent in vergelijking met 2019. De omzet kwam door de stijging neer op 3,3 miljard euro, aldus de voorlopige cijfers van het bedrijf.

In de korte update van de groep is te lezen dat de verkoop in de eigen winkels, inclusief e-commerce, gestegen is met 27 procent in vergelijking met 2020. In vergelijking met 2019 ligt de omzet in de tak 21 procent hoger. De Prada Group schrijft dat er een significant hoger ebit is behaald dankzij de groei in het retailkanaal, maar het bedrag van het ebit wordt in de update niet genoemd.

“2021 was een jaar vol uitdagingen maar we hebben ons bewezen door snel te reageren op de behoeftes van de extreem dynamische markt (...), “ aldus CEO van de Prada Group Patrizio Bertelli, in het bericht. “De Prada Group heeft de vaardigheden en hulpmiddelen om de toekomstige groei doelen te bereiken.”

Naast het merk Prada is de groep ook de eigenaar van Miu Miu, Car Shoe, Marchesi 1824 en Church’s.