Prada Group blijft groeipad bewandelen in eerste negen maanden

Prada S.p.A., oftewel de Prada Group, houdt zijn omzetgroei op peil en noteert een plus van 17 procent voor de eerste negen maanden van boekjaar 2023. Daarmee komt de omzet neer op 3,3 miljard euro, zo is af te leiden uit het financiële verslag van het bedrijf.

De Italiaanse modegroep noteerde in de eerste helft van het jaar al zeer positieve cijfers wat betreft de omzet afkomstig van de Aziatische markt. Dat blijkt ook in deze periode het geval. Japan, dat buiten beschouwing wordt gelaten in de Asia-Pacific-regio, behaalt een omzetgroei van 47 procent. Asia-Pacific noteert namelijk de grootste omzetgroei van 21 procent en behaalt daarmee een omzet van 1,04 miljard euro. Europa verovert een derde plaats met een omzetgroei van 17 procent. In deze regio wordt de omzet aangedreven door de sterke vraag van binnenlandse klanten en toeristen, aldus Prada Group in het verslag. Het Midden-Oosten noteert een omzetplus van 12 procent. Amerika is de enige regio waar een daling wordt genoteerd van één procent.

Prada Group is de eigenaar van modemerken Prada en Miu Miu. Laatstgenoemde noteert een omzetgroei van 49 procent bij gelijke wisselkoersen en Prada plust met 13 procent.

Wat het resultaat onderaan de streep is, wordt niet bekendgemaakt in het verslag. Andrea Guerra, Group Chief Executive Officer, meldt wel in het verslag: “In het derde kwartaal bleef Prada op een gezond groeipad, gedreven door solide full price vergelijkbare omzet. Miu Miu bleef sterk presteren in alle geografieën en categorieën. In een onzekere geopolitieke en economische omgeving die die ons dwingt waakzaam te blijven, zien we nog steeds een positief momentum in het bedrijf en sterke opwinding rond onze merken, waardoor we een goede uitgangspositie hebben voor het vierde kwartaal en voor onze ambitie om een solide, duurzame en bovengemiddelde groei te realiseren in 2023.”