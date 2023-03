Prada Group zet extra in op productiecapaciteit en ambacht: Neemt 400 extra medewerkers aan

De Italiaanse Prada Group gaat verder inzetten op ambacht en de productiecapaciteit. Om dit te doen wil het 400 nieuwe medewerkers aannemen voordat 2023 voorbij is, zo blijkt uit een persbericht.

De investering ‘moet een grotere wendbaarheid verzekeren en de time-to-market verkorten’, aldus het bericht. 200 van de 400 nieuwe medewerkers zullen getraind worden via de Prada Group Academy. Deze ‘academy’ biedt training van ambachtslieden op het gebied van lederen waren, schoenen en ready-to-wear.

“Wij blijven ons inzetten om de industriële ruggengraat van de groep te versterken, met respect voor onze jarenlange leveranciers,” aldus de Prada Group in het persbericht. “Vandaag kondigen we met trots meer dan 400 nieuwe banen aan die de groei van de Groep in de komende jaren zullen ondersteunen. De Prada Group Academy zal steeds crucialer worden voor het toekomstige behoud van onze knowhow en die van de sector. Wij voelen een verantwoordelijkheid om te investeren in jong talent dat de volgende generatie deskundige vakmensen zal worden.”