Prada komt dichter bij gemelde 1,5 miljard dollar Versace-deal

De Milan Fashion Week eindigde maandag en daarmee komen nieuwe details naar buiten rond de geruchten over een deal tussen Prada Group en Capri Holdings voor de overname van het Italiaanse luxemerk Versace.

Zoals gemeld door de Italiaanse krant Corriere Economia, zou de deal de steun hebben van Lorenzo Bertelli, zoon van Prada Group-eigenaren Miuccia Prada en Patrizio Bertelli, en tevens Chief Marketing Officer van het bedrijf. De krant meldde verder dat de waarde van de overname zou kunnen oplopen tot ongeveer 1,5 miljard dollar.

Tussen oktober en december 2024 noteerde Versace een omzetdaling van 15 procent tot 193 miljoen dollar en een operationeel verlies van 21 miljoen dollar. Tegen het einde van het boekjaar voor Capri Holdings, dat in maart wordt afgesloten, zal de omzet van Versace naar verwachting 810 miljoen dollar bedragen, volgens schattingen die vorige maand werden vrijgegeven tijdens de investeerdersdag van het Amerikaanse bedrijf. Dit cijfer vertegenwoordigt nog steeds een negatieve marge voor het merk, waarbij break-even pas in 2026 wordt verwacht.

In totaal voorspelt Capri Holdings een omzet van 4,4 miljard dollar voor 2025. De totale omzet is verdeeld in drie miljard dollar van Michael Kors, 810 miljoen dollar van Versace en 600 miljoen dollar van Jimmy Choo.

Resultaten Prada Group 2024 worden op 4 maart bekendgemaakt

Ondertussen wacht de sector vol spanning op de bekendmaking van de resultaten van Prada Group over 2024, die vandaag worden gepresenteerd, waarbij het management de nieuwsgierigheid van de markt wellicht beter kan bevredigen.

Per 30 september 2024 noteerde Prada een netto-omzet van 3,8 miljard euro, een stijging van 18 procent ten opzichte van een jaar eerder. De retailomzet bedroeg 3,4 miljard euro, een stijging van 18 procent op jaarbasis. Dit was beter dan de marktprestaties voor Prada, waarbij de retailomzet ook met 4 procent steeg. "Miu Miu behoudt een uitstekende groei, met een stijging van de retailomzet van 97 procent op jaarbasis," verklaarde het management in een persbericht afgelopen oktober.