'Prada laat oog vallen op Versace'

De speculatie rond de verkoop van Versace neemt steeds verder toe. Er wordt nu gedacht dat de Italiaanse luxegigant Prada Group een overname van het merk overweegt. Het nieuws wordt gemeld door Italiaanse krant Il Sole 24 Ore.

Het mediabedrijf suggereerde dat het moederbedrijf van Miu Miu een van de potentiële gegadigden was die de overname van Versace overwoog, waarvan wordt aangenomen dat het te koop is gezet door het moederbedrijf Capri Holdings. Hoewel deze beslissing nog niet expliciet is bevestigd door Capri zelf, hebben meerdere mediaplatforms bronnen uit de industrie aangehaald die suggereren dat de groep met bank Barclays samenwerkte om kopers te vinden voor zowel Versace als Jimmy Choo.

De vorm van de verkoop is onduidelijk gebleven, maar er is gespeculeerd dat Barclays een veiling overweegt waarbij geïnteresseerde partijen in meerdere rondes biedingen moeten uitbrengen. Reuters meldt verder dat een volledige verkoop van Capri niet is uitgesloten.

De toekomst van Capri kwam eerder dit jaar in twijfel na een fusie van 8,5 miljard dollar met Tapestry die werd geblokkeerd door een antitrustzaak van de Federal Trade Commission (FTC). Na de bekendmaking van de beslissing daalden de aandelen van Capri aanzienlijk in waarde en werd de fusietransactie uiteindelijk beëindigd.