Prada neemt minderheidsbelang van 10 procent in Rino Mastrotto Group

Rino Mastrotto en Prada hebben een bindende overeenkomst getekend. Prada neemt een minderheidsbelang in Rino Mastrotto Group.

De overeenkomst omvat de inbreng van honderd procent van Conceria Superior spa en Tannerie Limoges Sas door Prada in Rino Mastrotto Group. Prada verwerft eerst de resterende aandelen van Conceria Superior. Prada investeert ook cash, voor een totaal minderheidsbelang van tien procent in Rino Mastrotto Group.

Rino Mastrotto, leverancier van luxe materialen en diensten, versterkt hiermee de band met Prada. Dit bevordert een strategische ontwikkeling op lange termijn.

Afronding transactie verwacht tussen eind tweede en begin derde kwartaal 2025

Afronding van de transactie wordt verwacht tussen eind tweede en begin derde kwartaal 2025. Dit is afhankelijk van het voldoen aan bepaalde voorwaarden.

“Deze overeenkomst toont onze wens om te blijven investeren in luxe. De deelname van Prada bevestigt de lange samenwerking en wederzijds respect. Het brengt een bredere industriële visie gericht op groei op lange termijn", aldus Matteo Mastrotto, CEO Rino Mastrotto Group.

“Met de deelname in Rino Mastrotto versterken we een zeer strategische fase in het productieproces. Onze bedrijven delen de passie voor kwaliteit, innovatie en duurzaamheid. We zijn blij om synergieën te bevorderen en de Italiaanse maakindustrie te versterken", voegt Patrizio Bertelli, voorzitter Prada, toe.

Conceria Superior, opgericht in de jaren zestig, is een belangrijke speler in de leerlooierijsector van Santa Croce sull'Arno. Het bedrijf is gespecialiseerd in kalfsleerbewerking en staat bekend om vakmanschap, technologische innovatie en duurzaamheid. Prada nam in 2022 een belang in Conceria Superior.

Tannerie Limoges, een Franse leerlooierij met een lange geschiedenis, is al meer dan zeventig jaar actief in het looien van lamsleer. De overname van een meerderheidsbelang door Prada in 2014 heeft bijgedragen aan het behoud van de ambachtelijke expertise.

“We zijn trots om Prada te verwelkomen. Met deze strategische en industriële samenwerking versterkt Rino Mastrotto haar groeiverhaal", zegt Alessio Masiero, partner van Renaissance Partners.

Rino Mastrotto werd geadviseerd door Gatti Pavesi Bianchi Ludovici (juridisch), Alvarez & Marsal (financieel) en Deloitte (juridisch en fiscaal).

Prada werd bijgestaan door BeLab (juridisch), PwC (financieel) en Legance (fiscaal).