Prada S.p.A. krijgt weer vaart: omzet stijgt met 22 procent in eerste helft boekjaar

De groeicurve van modegroep Prada S.p.A. gaat weer steiler omhoog. In de eerste helft van het boekjaar lag de omzet 22 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar, en ook 22 procent hoger dan in de eerste helft van 2019, het laatste jaar voor de pandemie, zo blijkt uit het halfjaarverslag. De halfjaaromzet kwam uit op 1,9 miljard euro.

De groei bleef in de pandemiejaren achter. In 2020 liep de omzet nog terug, in 2021 werd weer een toename gemeld van negen procent, die duidde op herstel. Rond die tijd boekten modegroepen als Kering en LVMH al weer groeicijfers van rond de veertig procent.

Het herstel van Prada S.p.A. zet nu door. In het eerste halfjaar van 2022 steeg niet alleen de omzet van de Italiaanse modegroep, maar verdubbelde de nettowinst ook bijna: die ging van 97 miljoen euro in het eerste half jaar van 2021 naar 188 miljoen euro in de eerste zes maanden van 2022.

De groei was vooral sterk in de regio Europa. Daar nam de omzet met 89 procent toe tot 486 miljoen euro. In de regio Azië-Pacific liep de omzet daarentegen terug: de nieuwe coronamaatregelen in China hadden een flinke impact op de omzet van Prada S.p.A., evenals op die van veel andere bedrijven.