Première Vision: Dit zijn de trendkleuren voor herfst/winter 2023/2024

De stoffen- en inkoopbeurs Première Vision Paris heeft verschillende trendkleuren voor het herfst-/winterseizoen 2023/2024 gepresenteerd.

Palet met natuurlijke materialen

De ecologische verantwoordelijkheid van de mode-industrie wordt steeds belangrijker. Daarom krijgen ook kwesties rond het verven van stoffen en materialen meer aandacht dan ooit. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in dit kleurenpalet de voorkeur wordt gegeven aan "natuurlijke" kleuren en tinten. Het resultaat is een "palet van natuurlijke materialen, dat constant aan verandering onderhevig is door ambachtelijke en experimentele manipulatie. Kleuren die ontstaan door recycling, de afbraak van stoffen en organische fermentatie", aldus het persbericht. Om de "saaie" aanblik van deze natuurlijke tinten te doorbreken, wordt dit kleurenpalet voor herfst/winter 2023/2024 geaccentueerd door nuances die rechtstreeks uit de keuken komen: "tinten van bijna misselijkmakende culinaire ingrediënten, een dubbelzinnige tederheid, en een energieke vitamineboost. Zoete en zoute combinaties die een dubbelzinnige romance creëren met een provocerende zoetheid," luidt de beschrijving.

Beeld: Première Vision Paris

Kleuren: stopverf, zacht blauw, eigeel, melasse, vers vlees en vitamines.

De veelzijdigheid van grijs

In het kader van de energiebesparing berusten esthetische en technische vernieuwingen op een zuinige creatieve aanpak die rijk is aan ideeën en bescheiden in middelen. Dit kleurenpalet wordt sterk gekenmerkt door de samenwerking tussen ambachtelijke virtuositeit en industriële deskundigheid. Voor de kleuren voor herfst/winter 2023-2024 betekent dit een basis neutraliteit waarbij de nadruk ligt op de nuances en veelzijdigheid van grijs: rustige of imponerende grijstinten, met verschillende nuances; groene, warme, metaalachtige matte grijzen; diepe of lichte grijzen. "Een neutraal kleurenschema dat de voor de hand liggende luxe van matigheid illustreert. Een discretie die anonimiteit verheft tot de ultieme originaliteit", aldus de beurs.