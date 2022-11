Preview organiseert dames & heren editie in januari 2023

Na het grote succes van de eerste drie edities van PREVIEW voor heren breidt de organisatie nu uit met een dames editie. Het event is de afgelopen edities goed ontvangen door het groeiende aantal bezoekers en wordt als zeer relaxed ervaren. Beide events blijven in een intieme setting gericht op relevante merken. De eerste dames editie vindt plaats op 16 januari 2023 en de vierde hereneditie staat gepland op 23 januari 2023.

Let's preview

PREVIEW staat voor het ‘voorkijken’ van de nieuwste collecties en is productgericht. Het event vindt plaats in een open setting waarin bezoekers en vertegenwoordigers van merken volledig ontzorgd zaken kunnen doen. In diverse en zeer overzichtelijke ruimtes kun je als bezoeker in alle rust focussen op productdetails en krijg je de ruimte om nieuwe niche merken te ontmoeten en geïnspireerd te raken. Het event is vooral gericht op product. Nieuwe en gerenommeerde merken krijgen de kans om zich binnen eenzelfde concept gelijkwaardig te presenteren. De organisatie blijft elke editie kritisch om te verfijnen en verbeteren.

Beeld: Preview

Preview Women

Met een eerste editie van PREVIEW WOMEN op de planning wil de organisatie zich richten op boutique winkels en retailers die nieuwe merken willen ontdekken. Een kleinschalige opzet - net als de hereneditie - waar ruimte is voor groei voor komende edities. In een boutique store opzet wordt de bezoeker door drie werelden geleid waarin kwaliteit, contact en uniformiteit in één happening samenkomen. Het event moet een ontspannen belevenis worden voor elke bezoeker.

Preview Men

De ervaring tijdens de vorige edities zorgden ervoor dat er een stijgende lijn in de bezoekersaantallen zit. PREVIEW MEN staat voor een relaxed, toegankelijk en overzichtelijk (netwerk)event waarbij bezoekers in de watten worden gelegd. Gedurende de dag ontmoet je relevante merken bestemd voor relevante winkels. Gratis parkeren, lekkere hapjes en drankjes zonder betaling en een supergezellige ‘vibe’ maken het event telkens geslaagd.

De brandlist van beide events staat op cast.nl/preview

Over Preview

PREVIEW is een initiatief van CAST. CAST is hét handelsplatform voor schoenen, sport en mode. Sinds 1984 wordt in het centraal gelegen Nieuwegein aan de A2 op een efficiënte manier vraag en aanbod bij elkaar gebracht. Er zijn ruim 120 showrooms gevestigd van nationale en internationale schoenenmerken. CAST is trots merkambassadeur voor meer dan 500 merken! Sinds 2018 richt CAST zich naast schoenen ook op de sport- en mode-industrie. Voor 2023 staat de introductie van de CAST BrandPortal op het programma. De BrandPortal is een onafhankelijke product databank waar merken collecties kunnen uploaden en aanbieden.