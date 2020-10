Prijsverlaging: LVMH en Tiffany & Co. komen nieuwe prijs overeen voor overname

LVMH en Tiffany & Co. zijn het eens geworden over een nieuwe overnameprijs, zo blijkt uit een persbericht van LVMH. In plaats van 135 dollar per aandeel, gaat LVMH nu 131,50 dollar per aandeel betalen voor Tiffany & Co. Hierdoor kost het LVMH nu geen 16,2 miljard dollar maar 15,78 miljard dollar om de Amerikaanse juweliersketen over te nemen. Omgerekend komt dat neer op ruim 13,45 miljard euro.

De nieuwe overeenkomst betekent ook dat de twee luxe concerns de strijdbijl begraven. De rechtszaak die zou lopen in Delaware in de Verenigde Staten wordt dan ook afgerond. De nieuwe deal wordt naar alle verwachting afgerond in het begin van 2021, zo luidt het persbericht.

Prijsverlaging: LVMH neemt Tiffany & Co. over voor 13,45 miljard euro

“Deze gelanceerde overeenkomst met de directie van Tiffany zorgt ervoor dat LVMH de overname met vertrouwen kan voortzetten en de gesprekken met het management van Tiffany kan hervatten over de details van de integratie van het concern,” aldus CEO van LVMH, Bernard Arnault, in het persbericht. “We zijn overtuigd van de potentie van het Tiffany merk en geloven dat LVMH het juiste thuis is voor het merk en haar werknemers.”

Ook Tiffany & Co. reageert opgelucht in het persbericht. “We zijn erg blij dat we een overeenstemming met LVMH hebben gevonden tegen een aantrekkelijke prijs en we nu verder kunnen met de overname,” aldus voorzitter van de directie van Tiffany & Co., Roger N. Farah, in het persbericht. “De directie kwam tot de conclusie dat het beter was voor alle belanghebbenden om de afronding van de overname te verzekeren.”