Prikkelarm: Oprichter Sam Sensory lanceert nieuw merk Blusss

Ondernemer An Luyten lanceert een nieuw bedrijf. De oprichter van kinderkledingmerk Sam Sensory voegt nu Blusss toe. Beide merken richten zich op het bieden van prikkelarme kleding en accessoires. Onder het assortiment vallen ook items die juist actief kalmeren.

De naam Blusss heeft een diepere betekenis. De drie s’en staan namelijk voor sensory, sensitivity en solace. De items zijn bedoeld om rust, erkenning en stijl te bieden voor ‘wie meer voelt’. Hier bedoelt ze mensen mee die hoogsensitief, neurodivergent of simpelweg overprikkeld zijn.

De items hebben geen voelbare naden, hebben soms diepe druk (wat rustgevend kan werken) of zintuigvriendelijke details. “Bluss is geen pasklare oplossing, zo eenvoudig is het niet. Maar het toont dat de beweging naar meer zachtheid al bezig is. Niet als luxe, maar als levensnoodzaak.”

Blusss: Kleding en accessoires voor prikkelgevoelige mensen

Luyten lanceerde vijf jaar geleden kindermodemerk Sam Sensory. Haar zoon is sensorisch gevoelig en ze zocht naar zachte sokken zonder naden, maar zonder succes. Met de oprichting van Sam Sensory wilde ze een oplossing bieden voor sensorisch gevoelige kinderen. “Maar al snel bleek de nood veel breder. Ook volwassenen zochten naar rust in wat ze dragen, hoe ze zich bewegen, hoe ze de dag doorkomen”, aldus Luyten in het persbericht.

Sam Sensory zal op termijn overgaan in Blusss. Laatstgenoemde wordt de plek voor ‘zachte, stijlvolle kleding en slimme sensorische oplossingen’. Op dit moment zijn de producten van Sam Sensory al te vinden op de website van Blusss onder de kids-categorie. Deze items zullen later, bij een nieuwe productieronde ook het label Blusss gaan krijgen.