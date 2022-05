‘Primark gaat toch geen personeel ontslaan bij herstructurering Nederland’

Primark lijkt zich bedacht te hebben over het ontslaan van 240 mensen in Nederland, zo blijkt uit een artikel van Nu.nl. David Swann Lassche, country manager Nederland bij Primark, meldt dat het bedrijf geen personeel zal ontslaan bij de herstructurering in Nederland.

“IN de afgelopen maanden hebben we veel gesprekken gevoerd,” aldus Swann Lassche tegen Nu.nl. “Aan de reacties van onze collega’s merkten we dat zij vonden dat we nog niet goed genoeg geluisterd hadden. Daarom zijn we opnieuw met hen in gesprek gegaan en hebben we het sociaal plan nog verder verbeterd.”

De herstructurering in Nederland en de geplande ontslagen zorgden de afgelopen tijd regelmatig voor demonstraties door het personeel van Primark vestigingen. Niet alleen winkelpersoneel maar ook leidinggevenden van de winkels zouden naar verluidt ontslagen worden.