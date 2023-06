Primark groeit omzet met 13 procent in derde kwartaal

Primark schrijft een omzetgroei van dertien procent in de boeken voor het derde kwartaal, dat maakt Associated British Foods Plc, het bedrijf waaronder Primark opereert bekend. De omzet strijkt daardoor neer op 1,99 miljard pond, omgerekend 2,4 miljard euro.

De omzetgroei ligt volgens Primark in lijn met de verwachtingen. Gekeken naar de afzetmarkten behaalt de modeketen een omzetplus van zes procent in het Verenigd Koninkrijk en zeven procent in Europa (het VK niet meegerekend).

De verwachtingen voor het gehele boekjaar blijven hetzelfde. Primark verwacht een omzetgroei van zestien procent. Het bedrijf streeft naar een winstmarge van 8,3 procent.