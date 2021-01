Primark mist naar verwachting al 650 miljoen pond door gesloten winkels

De sluiting van winkels in diverse landen hakt er flink in bij Primark en het moederbedrijf Associated British Foods plc, zo blijkt uit een persbericht van laatstgenoemde. Door de gesloten winkels loopt het in het huidige boekjaar 650 miljoen pond (724 miljoen euro) aan omzet mis.

Op dit moment zijn er 253 Primark-winkels wereldwijd gesloten als gevolg van corona-maatregelen. Voor Primark betekent dit dat 64 procent van het retailoppervlak gesloten is. De laatste update werd door het bedrijf gegeven op 4 december. Toen verwachtte het bedrijf nog een omzetverlies van 430 miljoen pond (478 miljoen euro).

In veel landen waarin Primark aanwezig is zijn de maatregelen aangescherpt in december. Verdere updates worden door het bedrijf naar verwachting gegeven halverwege januari.