Primark rapporteert 4,5 procent omzetgroei in Q1

Primark start het nieuwe boekjaar met goed nieuws. De Britse fast fashion retailer zag haar omzet in het eerste kwartaal van 2020 met 4,5 procent toenemen, zo maakt moederbedrijf Associated British Foods bekend in een persbericht.

Associated British Foods meldt dat de omzetgroei bijna volledig was te danken aan de toename van de verkoopruimte. Primark beschikt momenteel over 15,8 miljoen vierkante meter aan winkeloppervlak, ten opzichte van 15,1 miljoen vierkante meter in dezelfde maand vorig jaar. De retailer opende in het eerste kwartaal drie nieuwe winkels, in Spanje, Duitsland en Italië.

In thuismarkt Groot-Brittannië nam Primark’s omzet met 4 procent toe, wat volgens het bedrijf te danken is “aan een sterke bijdrage van nieuwe verkoopruimte”. De like-for-like sales namen er echter met een onbekend percentage af. In de eurozone groeide de omzet met 5,1 procent, gedreven door een toename van verkoopruimte, een groei van de like-for-like sales en goede prestaties in Frankrijk en Italië. In de Verenigde Staten namen de like-for-like sales ook toe, zo meldt Associated British Foods.

Voor de rest van het fiscale jaar verwacht Primark nog eens 0,9 miljoen vierkante meter aan winkelruimte te openen. Dat komt neer op zo’n 18 nieuwe winkels.