Primark verwacht flink lagere omzet voor vierde kwartaal

De omzet van Primark komt in het vierde kwartaal van het boekjaar naar verwachting lager uit dan het bedrijf had voorspeld. Dat blijkt uit een persbericht van Associated British Foods (ABF), het moederbedrijf van de modeketen.

In het derde kwartaal was de omzet nog drie procent hoger dan in hetzelfde kwartaal in 2019, een solide prestatie voor een periode waarin veel bedrijven kampten met aanhoudende winkelsluitingen en andere restricties als gevolg van Covid-19. Des te teleurstellender is de omzetdaling van 17 procent ten opzichte van 2019 die voor het vierde kwartaal wordt verwacht.

Volgens Primark hadden de teruglopende cijfers vooral te maken met de zogenaamde ‘pingdemic’ in Groot-Brittannië. In juni en juli werden de Britten geadviseerd in zelfisolatie te gaan als ze van de corona-app van de National Health Service een notificatie - ping! - kregen van potentieel contact met een besmette landgenoot. Elders in Europa was er minder toerisme dan verwacht, met lagere inkomsten tot gevolg. In Frankrijk zorgde de ingevoerde coronapas voor dalende bezoekersaantallen.

Het vierde kwartaal loopt af op 18 september 2021. Daarna worden de definitieve kwartaal- en jaarresultaten gepubliceerd.