Primark-winkels maken 4 procent meer omzet in derde kwartaal dan voor pandemie

De omzet in Primark-winkels lag in het derde kwartaal van het boekjaar, dat eindigde op 28 mei, 81 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat percentage ligt extra hoog omdat veel Primark-winkels vorig jaar nog gesloten waren in verband met de pandemie. In vergelijking met dezelfde periode in 2019, voor de komst van het coronavirus, lag de omzet vier procent hoger. Dat blijkt uit een persbericht van Associated British Foods plc, het moederbedrijf van Primark.

De omzet in Continentaal Europa steeg met 106 procent ten opzichte van vorig jaar, en met zeven procent tegenover 2019. In totaal kwam de omzet van Primark uit op ongeveer 1,7 miljard pond, omgerekend circa 2 miljard euro. Voor het volledige boekjaar verwacht Primark een bedrijfswinstmarge van tien procent.

Tegelijk met de kwartaalcijfers kondigt Primark ook aan te beginnen met ‘click & collect’ in het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf, dat lange tijd zei geen baat te zullen hebben bij een webshop, lanceerde in april al een Engelse website waarop de meerderheid van de producten en de voorraad per winkel te zien zijn. In het spoor daarvan start Primark een pilotproject voor online bestellen en afhalen. Dat project begint in het najaar en betreft in eerste instantie kinderkleding.