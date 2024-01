Primark ziet omzet in VS flink stijgen dankzij nieuwe winkels

Primark heeft een goed kwartaal inclusief feestperiode achter de rug. Het merk heeft een omzetplus van 7,3 procent bij huidige wisselkoersen behaald, zo meldt moederbedrijf Associated British Foods Plc. Een flinke stijging is onder andere te zien in de Verenigde Staten.

Primark behaalde in de periode, die liep over een span van 16 weken, een omzet van 3,3 miljard Britse pond. Omgerekend komt dit neer op 3,8 miljard euro.

In thuisgebied Groot-Brittannië steeg de omzet in de periode met 4,5 procent. In de rest van Europa steeg de omzet met 8,1 procent, maar de grootste stijging is te zien in de Verenigde Staten. Hier zorgde onder andere het openen van nieuwe winkels voor een groei van 45 procent, aldus het statement.

Primark geeft aan dat vooral performancewear, vrijetijdskleding en ‘maatkleding’ het goed deden, maar ook de speciale collectie die het bedrijf heeft met zangeres Rita Ora. De kerstcollecties van Primark deden het daarnaast ook goed en ondanks een langzame start van het winterseizoen zorgde koudere temperaturen verder in de periode voor een betere doorverkoop.