Primark ziet omzet met 207 procent verbeteren in derde kwartaal

De populariteit van Primark bleek al tijdens de heropening van winkels, door de lange rijen die voor de winkels stonden, maar wordt nu nog eens onderstreept in het financiële verslag van het moederbedrijf. De omzet van Primark steeg in het derde kwartaal met 207 procent en er werd een omzet van 1,6 miljard pond (1,8 miljard euro) behaald.

In het kwartaal konden alle winkels van de keten heropenen en werden zeven nieuwe winkels geopend, zo is te lezen in het financiële verslag van moederbedrijf Associated British Foods Plc. De grote stijging is te danken aan het feit dat vorig boekjaar in het derde kwartaal alle winkels van de keten sloten en dat het bedrijf tot de dag van vandaag geen webshop heeft.

Gekeken naar de eerste negen maanden van het boekjaar, dus de eerste drie kwartalen bij elkaar, ligt de omzet nog steeds 11 procent lager dan een financieel jaar eerder. Al met al behaalde Primark tot nu toe een omzet van 3,8 miljard pound, omgerekend 4,4 miljard euro.