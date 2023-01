Primark ziet omzet stijgen dankzij sterke resultaten tijdens kerstperiode

Modeketen Primark ziet de omzet in de 16 weken tot 7 januari met 15 procent stijgen, dat maakt Associated British Foods plc, waar Primark onder valt, bekend in een financiële update. Het aantal bezoekers tijdens de kerstperiode nam, in zowel het Verenigd Koninkrijk en de Eurozone, sterk toe wat voor de grote omzetgroei zorgde.

De verkoop in Europa, zonder het Verenigd Koninkrijk meegerekend, steeg met 16 procent. De modeketen zegt de omzetgroei te danken aan de grote bezoekersaantallen, maar ook de opening van 12 winkels. De nieuwe winkels in Boekarest, Roemenië en Caserta (nabij Napels in Italië) presteerden bijzonder sterk, zo staat in de financiële update.

Na een groot aantal nieuw geopende winkels in 2022, zet Primark zijn expansie voort. De modeketen plant nog 17 nieuwe winkels te openen, waarvan zeven in Amerika, drie in Frankrijk, drie in Spanje, twee in Italië, één in Roemenië en vier in Slowakije. Dat laatste creëert een nieuwe afzetmarkt voor Primark. Bovendien heeft de modeketen onlangs een huurcontract getekend voor de eerste winkel in Hongarije.