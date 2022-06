Producent ecologische werkkleding Circoolar betreedt Nederlandse markt en verkent potentie voor België

Circoolar, het Spaanse BCorp merk dat ecologische werkkleding produceert en in de markt brengt, komt naar Nederland, zo blijkt uit een persbericht van het bedrijf. De uitbreiding is waarschijnlijk de eerste stap in de internationale expansie van het bedrijf: ook België, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk worden door Circoolar genoemd om hun potentieel voor internationalisering op de korte en middellange termijn.

Circoolar is in 2019 opgericht door de ondernemers Celina Tamagnini en Luis Ribó. In augustus vorig jaar investeerden zij 100.000 euro aan privé kapitaal en kregen ze nog eens 100.000 euro via een Enisa lening. Ook ontvingen ze 240.000 euro met het winnen van de eerste editie van de ‘Eco-Disruptive’ award, waarbij ze uit achttien finalisten gekozen werden. Deze bedragen zullen gebruikt worden om hun internationale uitbreiding verder te ondersteunen, zo vermelden zij in het persbericht.

In Nederland dragen zo’n zes miljoen mensen werk- en bedrijfskleding, meer dan een derde van de totale Nederlandse populatie en de helft van de totale werkende populatie. Dit in overweging nemend noemt Circoolar duurzame bedrijfskleding in hun persbericht als essentieel voor het behalen van het Actieplan Circulaire Economie dat onlangs door de Europese Commissie is gepresenteerd en dat ook vanuit Nederland via het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt nagestreefd.

De Nederlandse verkoopvertegenwoordiger van Circoolar, Rosan ter Horst, deelt dan ook mee: "Circoolar is hier om de oplossing te bieden voor bedrijven en overheden om deze duurzame doelstellingen te bereiken. Wij staan klaar om de bedrijven in de Benelux op een duurzame manier aan te kleden"

Circoolar voegt zich bij concurrenten op Nederlandse markt

Corien Beks, branchemanager mode en bedrijfskleding bij Modint, vertelde in maart 2021 al aan FashionUnited hoe ze merkte dat duurzaamheid een toenemende relevantie begint te krijgen in de wereld van de bedrijfskleding. Zo vroegen steeds meer bedrijven haar destijds om advies in dit gebied.

Met name recycling is hierbij volgens haar een aandachtspunt, omdat dit bij werkkleding vaak moeilijker gaat dan bij kleding voor alledag. Werkkleding wordt immers vaak viezer dan consumentenkleding, wat de vezels moeilijker te hergebruiken maakt. Ook worden er op de stoffen vaak beschermende coatings aangebracht die het recycleproces vertragen.

Er zijn dan ook al heel wat projecten om het hergebruik van werkkleding gangbaarder te maken. Zo is er vanuit Nederland ‘By Rockland’, een bedrijf opgericht door Sofie Rockland en Francisco van Benthum, dat duurzame corporate fashion maakt in samenwerking met Nederlandse ontwerpers. Om het recycleproces te vergemakkelijken, zorgen zij dat hun producten makkelijk te deconstrueren zijn, bijvoorbeeld door knopen verwijderbaar te maken en stoffen makkelijker door een shredder te laten gaan. Ook produceert By Rockland enkel in Europa en gebruiken zij vooral gerecyclede of GOTS-gecertificeerde materialen.

Ondanks de al actieve aanbieders van duurzame bedrijfskleding op de Nederlandse markt, ziet Luis Ribó, medeoprichter van Circoolar, de positie van zijn merk binnen de context van concurrentie kansrijk in: "In Nederland zijn er veel aanbieders, meer dan vijftig bedrijfskledingbedrijven, maar slechts een enkeling biedt circulaire bedrijfskleding aan. De potentiële markt is enorm."