Sofie Rockland en Francisco van Benthum maken unieke bedrijfskleding: “Onze klanten zijn game changers”

Beeld: By Rockland

Bedrijfskleding valt niet altijd op. Dat is ook niet zo gek, want deze is vaak ontworpen om naadloos op te gaan in een winkeldecor of hotelinterieur. Maar wie erop gaat letten ontdekt een rijkdom aan vormen en vernuftige details, en beseft: hier heeft iemand heel goed over nagedacht.

In het laatste deel van het drieluik over bedrijfskleding spreekt FashionUnited Sofie Rockland en Francisco van Benthum. Rockland is oprichter van By Rockland, een bedrijf dat duurzame corporate fashion maakt in samenwerking met Nederlandse ontwerpers. Een van die ontwerpers is Van Benthum. Samen ontwikkelden ze al collecties voor onder meer Hotel Jakarta, de Stenden Hotelschool, studentenhotel Casa en The Market Hotel in Groningen. Van Benthum: “Bedrijfskleding is een hele andere wereld dan mode, maar het is voor ons wel heel interessant om de link naar mode te maken.”

Kunnen jullie meer vertellen over het ontstaan van By Rockland?

“Ik had een eigen bedrijf op het gebied van upselling in de hospitality-industrie,” vertelt Rockland, “en kwam in 2018 over de vloer bij een van de duurzaamste hotels van Amsterdam. We bespraken alle duurzame plannen, en toen kwamen we op een gegeven moment uit bij het onderwerp bedrijfskleding. Daar hadden ze nog geen plan voor. Toen zat ik op de fiets terug naar huis zat, dacht ik: volgens mij moet ik hier zelf in springen.” Rockland heeft een achtergrond in confectie: ze deed een modeopleiding bij Amfi en werkte jarenlang als inkoper bij Stylefair International. “Op het moment dat ik bij het hotel kwam, was ik eigenlijk al op zoek naar een manier om weer iets met mode te gaan doen.”

Rockland werd door een collega voorgesteld aan Van Benthum, bekend van zijn eigen mannenmodelabel en samenwerkingen met Alexander van Slobbe, waaronder upcycling-project Hacked By_. “Ik was al veel met duurzaamheid bezig, onder meer vanuit Hacked By_. De afgelopen zestien jaar heb ik altijd gefreelanced, en deed ik meermaals projecten in bedrijfskleding gedaan. Wat ik daar zelf altijd zo interessant aan vond was de identiteit van het bedrijf en de wil om een eigen verhaal te vertellen dat anders is dan de standaard. De klanten waar Sofie mee werkte, wilden dat ook.” Rockland: “Bedrijven beschouwen hun bedrijfskleding meer dan ooit als een verlengstuk van hun merk, hun branding. Ze willen steeds vaker onderscheidend zijn.”

Van Benthum en Rockland werkten samen een plan uit en deden een pitch bij het hotel. Rockland: “De bedoeling was om kleding te gaan maken van restmaterialen. We verloren de pitch. Dat was jammer, want we hadden echt een goed verhaal. Toen hebben we het gepresenteerd aan Hotel Jakarta, dat toen ook in aanbouw was. Zij vonden het helemaal gaaf. Zo zijn we daar naar binnen gerold, en werd By Rockland geboren. Dat was in 2018, en sindsdien gaan we als een speer.”

Wat kenmerkt kleding van By Rockland?

Van Benthum: We letten vooral op de pasvorm. Daar is in bedrijfskleding nog best veel te winnen. We zijn gewend dat bedrijfskleding altijd praktisch moet zijn, iedereen moet het aan kunnen. Dat is ook zo, maar binnen die kaders is nog veel speelruimte. Het hoeft niet alleen maar wijd te zijn. Kleding die beter aansluit is vaak juist handiger - en het creëert ook net even een ander beeld. In de projecten die we tot nu toe hebben gedaan, merken we dat dat heel erg gewaardeerd wordt.”

“We maken ook vaak collecties waarin keuze is, en niet iedereen er hetzelfde uit komt te zien. Het gaat veel meer over het creëren van een totaalbeeld waarbinnen verschillende opties mogelijk zijn. Verschillende mensen hebben immers ook verschillende voorkeuren: zo vinden niet alle vrouwen het fijn om een rok te dragen. Het is van belang dat je als bedrijf onderzoekt hoe je je je medewerkers blijer kunt maken. Uiteindelijk zullen ze dat ook uitstralen.”

Daarnaast besteedt het bedrijf veel aandacht aan duurzaamheid. Rockland: “We produceren alleen in Europa en werken met kleinere ateliers, zodat we ook in kleine oplagen kunnen produceren en niet aan extreem grote minima verbonden zijn. We gebruiken zo veel mogelijk duurzame materialen; gerecycled, of GOTS-gecertificeerd.” Van Benthum: “Daarin maken we wel afwegingen. Bedrijfskleding moet sterk, slijtvast en makkelijk wasbaar zijn, en dat lukt met duurzame materialen niet altijd. Polyester, daarentegen, is niet per definitie de meest duurzame stof, maar gaat wel ontzettend lang mee.”

Rockland en Van Benthum kijken ook naar mogelijkheden om hun producten te recyclen en circulaire te maken. Van Benthum: “We houden tijdens het ontwerpproces al rekening met het moment dat het kledingstuk afgedragen is. Als een product gerecycled moet worden, moet het makkelijk te deconstrueren zijn. Dan is het handig als de knopen eraf kunnen, bijvoorbeeld, of dat de stof gemakkelijk door een shredder kan.”

Wie zijn jullie klanten?

Van Benthum: “De meeste klanten zijn afkomstig uit het netwerk van Sofie. Het zijn klanten die ook echt gericht op zoek zijn naar de dingen die ons onderscheiden. De klanten met wie we projecten hebben lopen zijn klanten die echt iets anders willen. Het zijn bedrijven die de kar willen trekken op het gebied van duurzaamheid, maar ook willen laten zien dat bedrijfskleding anders kan.”

“In de hospitality-industrie zie je over het algemeen heel veel van hetzelfde,” merkt Rockland op. “Maar er zijn een aantal bedrijven, waaronder een paar van onze klanten, die echt game changers zijn. Ze willen de slag maken naar duurzaamheid en hebben daar ook budget voor. Ze willen bovendien graag met Nederlandse ontwerpers en bedrijven werken. Diezelfde bedrijven geven ons vaak ook het vertrouwen en de vrijheid om te doen waar we goed in zijn. Er is dan meer ruimte voor Francisco om te ontwerpen, maar ook voor ons beiden om naar nieuwe oplossingen te kijken, productietechnisch bijvoorbeeld.”

Hoe ziet het ontwerpproces eruit?

Rockland: “We beginnen met een briefing tussen mij en de klant, waarin de klant vertelt wat ze graag wil zien, wat er nodig is, en wat de eisen zijn die aan de kleding worden gesteld. Daarna bel ik Francisco om te overleggen. Ik vertel waar de klant naar op zoek is, wat het tijdspad is, en hoe het moodboard eruit ziet. De meeste hotels waarmee we werken zijn nieuwe hotels, dus krijg je ook interieurplannen meegestuurd. Daarmee start het ontwerp. Vanaf dat punt is het aan Francisco.”

Van Benthum: “Een bedrijf heeft meestal zelf al heel veel: een kleurverhaal, een identiteit. Het zou stom zijn om dat niet te gebruiken. Daarmee maak je juist snel de connectie met het merk. Ik vind vooral belangrijk om naar het interieur te kijken. Dat is toch de achtergrond waar mensen in werken. Die is heel bepalend. Wij vinden het interessant om er dan vervolgens een concept op los te laten, dat kan een kleurconcept zijn, of op basis van materialen. Zo maak je een soort kader, dat je vervolgens gaat invullen. Dat is anders dan in de reguliere mode. Veel mensen denken dat ontwerpen binnen een kader beperkend is, maar ik vind het juist interessant, omdat je door die beperkingen creatiever moet en kunt zijn.

“Ook anders dan in de mode: de kleding moet veel langer meegaan, gemiddeld vijf jaar, dus je kunt niet al te gekke dingen doen met specifieke mode-invloeden van nu die over een half jaar weer uit zijn. Wel kun je meegaan in de mode van pasvormen, die verandert over het algemeen wat minder snel. Daarmee proberen we echt on the spot te zijn.”

Een van jullie doelen is samenwerking met jonge modeontwerpers. Hoe gaat dat?

Rockland: “De meeste van hen zijn afkomstig uit mijn eigen netwerk. Ik vraag ze met name voor projecten waarbij prints of logo’s een grotere rol spelen. Ze zijn over het algemeen heel creatief, maar vinden het soms ook fijn om naast het ontwikkelen van hun eigen collectie iets in opdracht te doen. En voor ons geldt dat we daarmee innovatief blijven. Dit soort samenwerkingen voorkomen dat je echt een ‘handschrift’ krijgt.” Van Benthum vult aan: “Veel bedrijfskledingproducenten hebben interne ontwerpers, waardoor dat sneller het geval is. Door samen te werken kun je bij elk project iets nieuws introduceren, dat houdt het spannend.” Rockland: “Bovendien kun je mensen opleiden in het vakgebied. Bedrijfskleding is een complex product, met veel eisen en voorwaarden. Voor grote projecten heb je extreem veel ervaring nodig als ontwerper. Dit is een manier om die op te doen.”

Wat zijn jullie toekomstplannen en ambities?

Rockland: “Ik zou het heel leuk vinden om meer met jonge ontwerpers te gaan werken, ze op te leiden en ze een podium te bieden. Verder zou ik ons portfolio en klantenbestand graag uitbreiden, bijvoorbeeld naar de uitvaartbranche - een hele bijzondere branche vind ik dat. Ik zou grotere sprongen willen maken op het gebied van duurzaamheid, we willen uiteindelijk aan alle medewerkers precies kunnen uitleggen waar alles vandaan komt. Tot slot hoop ik dat we hard doorgroeien, zoals we nu doen. Maar ook weer niet harder dan dat.”

Van Benthum: “Het is goed om zowel grote als kleine projecten te kunnen doen. Als je te hard groeit is daar soms geen plek meer voor, terwijl kleine projecten juist een laboratoriumfunctie hebben. Tijdens dat soort projecten kun je het anders doen, gewoon, omdat het kan.”