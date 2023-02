Producentenvertrouwen stijgt binnen kledingindustrie

Het producentenvertrouwen in de categorie textiel, kleding en leer stijgt in februari met 4,9 punten, dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In februari komt het producentenvertrouwen-indexcijfer neer op 9,7. In januari was dat 4,8.

Over het algemeen bedraagt het producentenvertrouwen-indexcijfer 3,7. Dat is 0,1 punt hoger dan een maand eerder. Ondernemers waren minder negatief over de voorraden gereed product, adus het CBS.

Over de verwachte productie en de orderportefeuille waren ondernemers minder positief. Het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct te klein vond, was kleiner dan het aantal dat de voorraden te groot vond.