Product officer S.Oliver Group: Met maandelijkse capsules beter inspelen op weerscenario’s

Er gebeurt veel binnen het portfolio van de S.Oliver Group. Na de recente overname van het dameskledingmerk Lala Berlin is het Duitse kledingbedrijf nu bezig met het reorganiseren van de accessoiredivisie van de gelijknamige hoofdlijn.

FashionUnited sprak met Chief Product Officer (CPO) Sonja Balodis tijdens de laatste inkoopperiode in Düsseldorf. De CPO van de groep onthult hoe het seizoen is verlopen, welke lessen die ze heeft geleerd tijdens de vorige herfst, ze meeneemt naar FW24 en waar de groep zich op richt om haar portfolio uit te breiden.

Over S.Oliver Group: De groep heeft diverse merken in het portfolio te weten S.Oliver, Liebeskind Berlin, Comma, Copenhagen, QS en sinds kort Lala Berlin.

Hoe verliep het laatste inkoopseizoen voor S.Oliver?

We voelen een optimistische sfeer. Dat was ook duidelijk toen we 50 jaar Comma vierden met een modeshow in onze showroom. Op dat moment werd het de winkeliers duidelijk dat we op de goede weg zijn.

Comma FW24 Credits: S.Oliver Group

En hoe is de stemming onder winkeliers?

Ze zijn blij dat ze met ons in gesprek zijn. In deze tijd is het des te belangrijker om een uitwisseling te zoeken met verschillende leveranciers. Vooral met het wegvallen van de beurzen in Berlijn is het geweldig om een beursplatform in Düsseldorf te hebben.

Welke thema's zijn daarbij naar voren gekomen?

De focus ligt op merchandise management en het beheersen van het heersende consumentensentiment. Iedereen had een goede eerste helft van 2023, maar de tweede helft was een uitdaging door het warme weer in september. Er zijn genoeg onderwerpen waar we over kunnen praten en waar we van elkaar kunnen leren.

Welke artikelen zijn geschikt voor welke maand en hoeveel moeten we op voorraad hebben? Waar nemen we als branche risico's om onze partners te voorzien van sterke artikelen die drie of vier maanden goed kunnen presteren? Wat zijn betrouwbare, sterke producten die relevant zijn voor dit specifieke seizoen? Voor welke van onze bestsellers kunnen we een nabestelling doen?

Welke lessen heb je geleerd van de afgelopen herfst?

We moeten ons echt aanpassen aan verschillende weerscenario's en precies evalueren wat we aanbieden en wanneer. We moeten meer denken in termen van maandelijkse capsules waarmee we flexibeler kunnen reageren op verschillende weerscenario's.

Daarom hebben we ons intensief gericht op de sterkte van materialen en ontwerpen we ze steeds meer voor overgangsfasen. Layering is ook een belangrijk thema: hoe maak je een look compleet met en zonder jas? Hoe flexibel kunnen stukken worden gecombineerd om verschillende looks te creëren? We hebben ook onze kleurconcepten hierop afgestemd.

Speelt hybride technologie ook een steeds grotere rol in bovenkleding?

Hoewel pufferjacks tegen het einde van het seizoen nog steeds belangrijk zijn, hebben we de hybride thema's in de outdoorsector versterkt. Onze aanpak was zeer technisch en innovatief, bijvoorbeeld met betrekking tot bindingen en warmtetechnieken.

S.Oliver FW24-Outerwear Credits: S.Oliver Group

Is er nog steeds een gevoel van terughoudendheid als het gaat om bovenkleding?

Vooral bij bovenkleding is de juiste timing bij de levering belangrijk om voor de volle prijs te kunnen verkopen. In de toekomst zullen we hier flexibeler in zijn om de timing van bepaalde artikelen of productgroepen aan te passen aan de weersverwachting - zelfs per regio. Terwijl jassen heel goed werkten in Noord-Duitsland en Oostenrijk, was het gewoon te warm in het midden van Duitsland.

We kunnen nauwelijks vertrouwen op de ervaring van vorig jaar als het gaat om bovenkleding. Zowel wat betreft de weersomstandigheden, die nooit constant zijn, als wat betreft de onvoorspelbare invloeden van de toeleveringsketen. Vorig jaar waren de omstandigheden erg stabiel, maar nu worden ze beïnvloed door de situatie op het Suezkanaal. We moeten een goede balans vinden tussen voorspelbaarheid bij de inkoop en flexibiliteit bij de levering.

Hoe heeft de huidige situatie rond het Suezkanaal uw supply chain beïnvloed?

We lopen momenteel natuurlijk achter op schema door de ontwikkelingen in het Suezkanaal. De levering van de februari-collecties is met twee weken vertraagd en de verkoopfase is dienovereenkomstig verlengd. Desondanks zijn we nog steeds binnen de levertijd voor bijna alle artikelen. We hebben ook de nodige maatregelen genomen voor de collecties in maart en beginnen opnieuw aan het begin van het leverseizoen te leveren.

S.Oliver FW24-Womenswear Credits: S.Oliver Group

Wat werkt goed in de damesmode voor FW24?

Voor ons zijn dat blouses en fijner breiwerk. De winkeliers waren blij dat we veel breigoed hebben aangeboden dat minder volumineus is. Ze doen het erg goed.

En herenkleding?

In herenkleding bieden we prachtige nieuwe kleurstellingen voor polo's en T-shirts. Overhemden worden ook steeds belangrijker voor casualwear, bijvoorbeeld in prachtige lila en mint tinten. We spelen ook met nieuwe kleuren voor broeken, zoals grijs-beige - greige - en zand. We combineren ook chocoladebruin met grijs. Met andere woorden, combinaties die we de afgelopen jaren niet hebben gezien.

Hebt u de prijsklassen verder moeten aanpassen?

In principe konden we onze prijsniveaus voor 2024 handhaven, aangezien we in 2023 al aanpassingen hebben doorgevoerd. Met andere woorden, partners kunnen blijven rekenen op instapmodellen en sterke middenklasses. De focus ligt momenteel meer op de richting van onze collectie, die meer gericht is op hoge kwaliteit.

Met andere woorden, we verbreden de prijsschaal een beetje en voegen waarde toe, maar altijd met een passende prijs-prestatieverhouding. We hebben geïnvesteerd in geweldige mixen - bijvoorbeeld een wolmix voor een coltrui in een iets hogere prijsklasse.

Lala Berlin maakt sinds kort ook deel uit van het portfolio van de S.Oliver Group. Bent u van plan om het portfolio verder uit te breiden?

Met onze merken QS, S.Oliver, Comma, Copenhagen Studios, Liebeskind Berlin en nu ook Lala Berlin hebben we een sterk portfolio waarmee we actief zijn in verschillende prijsklassen, modesegmenten en doelgroepen. Als groep bieden we deze en mogelijk andere merken en start-ups een ideaal platform om zich te ontwikkelen en te groeien - of het nu gaat om onze leveranciersportefeuille, logistieke verwerking of technologie. We kunnen en zullen ons blijven ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van accessoires en licenties en in het curvy segment, waar we op terugkomen. Maar meer kan ik hier vandaag niet over zeggen.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.