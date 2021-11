Profiteer als acceptant van de VVV Cadeaukaart van heel veel voordelen

Wie kent de VVV Cadeaukaart niet? Jaarlijks worden er meer dan vier miljoen van verkocht. De VVV Cadeaukaart is dus heel populair! Ontvangers kunnen met de VVV Cadeaukaart terecht bij vele winkels én webshops, maar ze kunnen de cadeaukaart ook besteden aan een diner naar keuze of aan een dagje of nachtje weg. Maar wat levert het accepteren van de VVV Cadeaukaart voor jou als bedrijf op? Wij zetten de voordelen op een rij.

Al meer dan 45 jaar is VVV Cadeaukaarten de betrouwbaarste uitgever van cadeaubonnen en -kaarten in Nederland. In 2017 zijn de cadeaubonnen vervangen door cadeaukaarten en later kwamen daar de online cadeaucodes bij. Veel mensen kiezen voor de VVV Cadeaukaart om iemand te verrassen met een dagje winkelen of online shoppen. Als winkel- of webshopeigenaar kun je ‘acceptant’ worden van de VVV Cadeaukaart. Wij delen de vier belangrijkste voordelen:





Bereik meer én nieuwe klanten

Onderzoek toont aan dat 13 procent van de cadeaukaarthouders de VVV Cadeaukaart besteedt in een (web)shop waar ze nog niet eerder zijn geweest. Een mooie kans dus om een nieuwe groep consumenten te bereiken! Zeker als je bedenkt dat maar liefst 22 procent van de kaarthouders vervolgens de intentie heeft om vaker bij je te gaan winkelen. En klantloyaliteit is goud waard, want dit leidt tot positieve mond-tot-mondreclame.



Vergroot de zichtbaarheid van je merk

Veel consumenten kijken op de website van VVV Cadeaukaarten waar ze met hun cadeaukaart terecht kunnen. Elk bestedingspunt wordt met naam én logo getoond, inclusief de adresgegevens. Een mooie manier dus om aandacht te genereren voor je bedrijf. Dagelijks bezoeken zo’n 10.000 mensen de website van VVV Cadeaukaarten. Het accepteren van cadeaukaarten levert dus flink wat exposure op en is daarom een aantrekkelijke extra marketingtool.



Genereer meer omzet

Natuurlijk is het fijn als de VVV Cadeaukaart nieuwe klanten naar jouw winkel of webshop trekt. Want meer klanten betekent ook meer omzet. Uit onderzoek blijkt dat bijna driekwart van de kaarthouders méér uitgeeft dan de kaartwaarde. Over dat bedrag wordt door VVV Cadeaukaarten geen provisie ingehouden. Gemiddeld besteden consumenten in winkels 31 euro meer dan de kaartwaarde. Dat is nog eens mooie ‘bijverkoop’!



Wees verzekerd van een eenvoudige integratie

Met het accepteren van de VVV Cadeaukaart ben je verzekerd van een eenvoudige koppeling met je kassasysteem of Payment Service Provider. Het is veilig en vertrouwd, met 100 procent saldogarantie door EGI waarborg en onder toezicht van DNB en AFM. Dat geeft wel zo’n prettig gevoel.

Naast bovengenoemde voordelen zijn er ook nog volop andere mogelijkheden waarvan je als acceptant kunt profiteren. Denk aan speciale acties of nieuwsbrieven waarmee je consumenten erop attendeert dat ze bij jou welkom zijn. Of de handige cadeauzoeker waarmee kaarthouders in één klik bij jouw webshop terecht komen. Op die manier haal je het maximale uit de samenwerking met VVV Cadeaukaarten.