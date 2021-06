Progressie circulariteit Nederlandse maakindustrie stagneert

De ontwikkelingen op het gebied van circulariteit in de Nederlandse maakindustrie stagneren. De vooruitgang in afvalreductie en recycling gaat minder snel dan voorheen, en het totale materiaalgebruik van de Nederlandse maakindustrie blijft stijgen. Dat blijkt uit een publicatie van ING Economisch Bureau.

De Nederlandse maakindustrie steekt nog boven Europese sectorgenoten uit op het gebied van circulariteit. De vraag is hoe lang de Nederlandse maakindustrie de koploperspositie kan behouden. De Nederlandse maakindustrie produceert 23 procent minder afval dan het EU-gemiddelde. Ook in de recycling van niet-mineraal afval presteert Nederland met bijna 75 procent beter dan de rest van de EU, met gemiddeld 56 procent. Maar de groei is eruit, ziet het ING Economisch Bureau. Steeg het aandeel hergebruikte materialen tussen 2010 en 2016 nog toe van 25 naar 28,5 procent, tot en met 2019 werd er geen vooruitgang meer geboekt op dit vlak.

“Het versnellen van circulair produceren is noodzakelijk om ook op termijn succesvol te kunnen blijven concurreren. Met kleine stappen nu kunnen uiteindelijk grote circulaire sprongen worden gemaakt,” aldus Gert Jan Braam, sectorbankier bij ING. Volgens Braam ligt de uitdaging voor veel producenten echter bij het zetten van die eerste stappen.

Volgens het ING Economisch Bureau is voor verdere ontwikkeling ‘gericht overheidsbeleid’ nodig, dat voor financiële prikkels zorgt om circulair produceren een boost te geven. Ook moet bij het eerste ontwerp van producten al rekening worden gehouden met circulaire eisen. “Zaak is zoveel mogelijk te ontwerpen op basis van hernieuwbare en herbruikbare materialen en daarnaast producten te ontwerpen die bestaan uit vervangbare onderdelen.”