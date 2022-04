Project Cece een van elf deelnemers aan Techstars Berlin Accelerator

Project Cece, een van oorsprong Nederlandse online zoekmachine voor duurzame kleding, is dit jaar geselecteerd voor Techstars Berlin Accelerator. Dat melden de oprichters van het platform, Noor Veenhoven, Melissa Wijngaarden en Marcella Wijngaarden, op hun LinkedIn-pagina’s.

Techstars Berlin Accelerator is een drie maanden durend programma waaraan verschillende innovatieve start-ups deelnemen. Tijdens dat programma ontvangen de oprichters financiering en mentoring, nemen ze deel aan lezingen en workshops, en worden ze gekoppeld aan partners in het bedrijfsleven, mogelijke investeerders, en alumni van het programma. De bedoeling is de start-ups te helpen om sneller te groeien.

Project Cece werd samen met tien andere start-ups geselecteerd uit circa negenhonderd aanmeldingen. De oprichters zijn ‘extreem trots’ dat Project Cece dit voorjaar aan de accelerator kan deelnemen, schrijft Melissa Wijngaarden op LinkedIn. “De komende drie maanden stoppen Marcella Wijngaarden, Noor Veenhoven en ik het bedrijf in een snelkookpan om duurzame mode toegankelijk maken voor iedereen.”