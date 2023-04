Pronovias ontvangt kapitaalinjectie van 110 miljoen

De nieuwe eigenaren van Pronovias Group, de Spaanse bruidsmodegroep die onder meer Pronovias, Vera Wang Bride en het Nederlandse Ladybird in het portfolio heeft, injecteren 110 miljoen euro in de onderneming. Dat meldt de Spaanse krant El Economista.

Het meerderheidsaandeel van Pronovias ging afgelopen december, nadat het bedrijf flink geleden had onder de coronapandemie, over naar een consortium van investeerders onder leiding van Bain Capital en MV Credit, de twee belangrijkste schuldeisers van Pronovias. Er werd toen al vermeld dat met de overname een ‘aanzienlijke nieuwe kapitaalinjectie’ gepaard zou gaan.

Het doel van de investering is volgens El Economista het betalen van openstaande schulden en het vergroten van de liquiditeit van het bedrijf, doeleinden die in lijn liggen met wat er in december aangekondigd werd.

Als belangrijkste schuldeisers van Pronovias zullen Bain Capital en MV Credit kredieten ter waarde van 260 miljoen euro vrij maken, zo meldt El Economista, terwijl andere schuldeisers (waaronder Banco Santander, UBS en Société Générale) de optie krijgen om zich bij deze economische injectie aan te sluiten.