Protest Sportswear breidt uit naar Noord-Amerika

Protest Sportswear rolt verder uit. Nadat het merk al online beschikbaar was in Noord-Amerika, komt het binnenkort ook in winkels in de Verenigde Staten en Canada te liggen, zo meldt het merk aan FashionUnited.

Voor de distributie is Protest Sportswear een overeenkomst aangegaan met het Canadese bedrijf Whiteland. Whiteland is gespecialiseerd in de distributie van sportswear. De uitbreiding naar Noord-Amerika is volgens Protest Sportswear een logische stap.

“Sinds kort mogen wij de USA en Canada toevoegen aan landen waar Protest verkocht wordt,” aldus Wesley van Wijnbergen, Managing Director Protest Sportswear, in het persbericht. “Twee nieuwe markten waar we hoge verwachtingen van hebben. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe distributiepartners die dezelfde drive en ambitie hebben om Protest in een nieuwe markt te introduceren en het merk vervolgens naar een hoger niveau te tillen. In Whiteland vonden we de juiste partner. De samenwerking met Whiteland gaat ervoor zorgen dat naast online, onze kleding ook in verschillende winkels in de USA en Canada te vinden is. Wij kijken uit naar wat komen gaat.”

Vincent Patry, general manager van Whiteland, vult aan: “Protest is een geweldig en gevestigd merk wat zichzelf bewezen heeft. Wij zien in Noord-Amerika enorm veel potentieel voor Protest om nieuwe klanten te bereiken en voor te stellen aan dit merk. We zullen ons richten op gespecialiseerde surf, ski en snowboard retailers met een sterke invloed op de markt.”