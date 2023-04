Puma blijft omzet groeien na recordjaar, maar krimpt in Noord-Amerika

Puma SE behaalde in het eerste kwartaal van 2023 een omzetgroei van 14,4 procent, zo blijkt uit het kwartaalverslag van het bedrijf. De omzet kwam hiermee uit op 2,188 miljoen euro.

De nettowinst van Puma was 117 miljoen euro. Dat is 3,4 procent lager dan in het eerste kwartaal van 2022, toen de winst nog 121 miljoen euro bedroeg. De EBIT - de winst voor aftrek van rente en belastingen - daalde met tien procent, van 196 miljoen vorig jaar naar 176 miljoen in 2023.

In Amerika daalde de omzet van Puma gecorrigeerd voor inflatie met 0,8 procent naar 827,9 miljoen euro. De daling komt voort uit de activiteiten in Noord-Amerika. In Zuid-Amerika vond er juist een groei plaats. De exacte percentages voor Noord- en Zuid-Amerika worden niet toegelicht.

De daling in Noord-Amerika is volgens Puma te wijten aan een lagere verkoop aan het groothandelsdistributiekanaal. Er waren relatief veel verkopen met korting, als gevolg van hoge voorraadniveaus op de markt. Hoewel de totale activiteiten in Noord-Amerika afnamen, bleven Puma's direct-to-consumer-activiteiten in Noord-Amerika echter groeien.

In het EMEA gebied (bestaande uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika), groeide de omzet met 25,4 procent naar 883,8 miljoen euro. In het Aziatisch-Pacifisch gebied herstelde de omzet zich na meer dan twee jaar aan moeilijkheden wegens corona restricties. De omzet was hier 476 miljoen, een groei van 27,4 procent ten opzichte van vorig jaar.

Tijdens boekjaar 2022 behaalde Puma een recordomzet van 6,8 miljard euro, een stijging met 24,4 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Ondanks de recordcijfers was Puma bij afsluiting van het jaar voorzichtig met het doen van uitspraken voor boekjaar 2023, wegens de “geopolitieke, macro-economische en commerciële onzekerheid”.

Puma’s verwachting voor boekjaar 2023 blijft een omzetgroei van tussen de vijf en negen procent. Voor het tweede kwartaal van 2023 verwacht Puma een lage tot gemiddelde eencijferige omzetgroei als gevolg van “hoge voorraadniveaus in de handel en aanhoudende tegenwind in de markt”.