Recordjaar voor Puma SE in 2022, maar bedrijf blijft voorzichtig voor 2023

Sportmodebedrijf Puma SE heeft in het boekjaar 2022 een omzet van 6,8 miljard euro behaald, zo blijkt uit de financiële update van het bedrijf. De omzet steeg in het boekjaar met 24,4 procent waardoor een recordomzet werd genoteerd. Daarnaast verbeterde het operationele inkomen met 15 procent naar 641 miljoen euro.

Wanneer de resultaten van het boekjaar worden opgedeeld in segmenten en regio’s zijn er verschillen op te merken. In de regio Asia Pacific is een omzetdaling van 2,2 procent te zien. De regio had in het boekjaar 2022 te maken met diverse lockdowns vanwege de coronapandemie. Veel modemerken, maar ook andere bedrijven, zagen mede daardoor hun omzet in het gebied dalen. Ondanks de daling kwam de omzet in het gebied alsnog op 1,6 miljard euro uit. De grootste stijging én de meeste omzet is door Puma SE behaald in geheel Amerika. Hier kwam de omzet dankzij een stijging van 28,3 procent neer op 3,7 miljard euro. In de EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) kwam neer op 3,1 miljard euro dankzij een stijging van 22,5 procent.

Verdeeld over de segmenten werd de meeste omzet behaald bij de verkoop van schoenen. De omzet in dit segment kwam neer op 4,3 miljard euro dankzij een stijging jaar-op-jaar van 30,8 procent. In het segment kleding kwam de plus op 10,1 procent neer en de omzet op 2,9 miljard euro. Accessoires varen goed voor 1,2 miljard euro dankzij een toename van 5,4 procent.

Puma SE voorzichtig over 2023, ondanks recordjaar in 2022

Hoewel Puma SE een recordjaar achter de rug heeft, is het voorzichtig met uitspraken over het huidige boekjaar 2023. “Ondanks de sterke groei in 2022, zien we een hoog niveau van geopolitieke, macro-economische en commerciële onzekerheid,” aldus het bedrijf in de financiële update. “De oorlog in Oekraïne, de hoge inflatie en de hoge rente zorgen voor een vluchtige vraag onder retailers en consumenten. Daarbij zien we toegenomen voorraadniveaus in onze industrie die bijdragen aan een competitieve markt. Voor 2023 nemen we aan dat er geen verergering is van deze factoren en verwachten we een normalisering in de marktomstandigheden in de Verenigde Staten en China.”

Het bedrijf verwacht voor het huidige boekjaar een omzetgroei tussen de 5 en 9 procent. Daarbij verwacht Puma SE een operationeel inkomen tussen de 590 miljoen en 670 miljoen euro. Het is dus nog onduidelijk of het operationeel inkomen zal toenemen of afnemen, aangezien het operationeel inkomen voor boekjaar 2022 op 641 miljoen euro uitkwam.

Naast het nieuws over het financiële boekjaar onthult Puma dat het een samenwerking aan is gegaan met Rihanna’s modemerk Fenty. ‘She’s back’, aldus een zeer kort persbericht van Puma. Meer informatie over de samenwerking volgt op een later moment.