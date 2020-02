Puma doorbreekt omzetgrens van 5 miljard euro in 2019

Puma SE heeft in het boekjaar 2019 voor het eerst de omzetgrens van 5 miljard euro behaald. Aan het einde van het boekjaar kwam de omzet op 5,5 miljard euro neer, zo blijkt uit het verslag van het Duitse bedrijf.

Omzet over het gehele boekjaar steeg met 18,4 procent ten opzichte van het voorgaande boekjaar. Het netto inkomen kwam neer op 262 miljoen euro door een stijging van 40 procent tijdens het boekjaar 2019. In het laatste kwartaal van het boekjaar kreeg de omzet nog een duw van 1,47 miljard euro.

In de regio Asia-Pacific behaalde Puma SE de grootste omzetgroei in het boekjaar 2019, 22,8 procent. Noord-, Midden- en Zuid-Amerika volgen met een gezamenlijk stijging van de omzet van 17,9 procent. In de EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) steeg de omzet met 11,2 procent. De EMEA bracht nog steeds de meeste omzet binnen voor Puma SE: 2 miljard euro. Het is voor het eerst dat deze regio de grens van 2 miljard euro aan omzet bereikt. Het Amerikaanse continent behaalde een omzet van 1,94 miljard euro. In de Asia-Pacific regio werd een omzet van 1,5 miljard euro behaald.

De footwear-categorie brengt de meeste omzet op bij Puma, namelijk 2,5 miljard euro. De sterkste omzetstijging wordt echter genoteerd in de kledingdivisie. Hier steeg de omzet met 22,6 procent naar 2 miljard euro.

Puma SE verwacht voor het boekjaar 2020 een omzetstijging van 10 procent. Het bedrijf geeft wel de waarschuwing dat corona virus sinds het begin van februari een negatieve impact heeft op de zaken. In China, waar de uitbraak van het virus, plaatsvond, zijn meer dan de helft van de winkels van Puma en partners gesloten. Ook in andere landen binnen Azie lopen de zaken terug door een terugloop van toeristen uit China. Puma SE meldt dat het door de uitbraak lastig is een voorspelling van de resultaten voor dit boekjaar te maken.