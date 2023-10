Puma groeit omzet met 6 procent in derde kwartaal, nettowinst blijft dalen

Puma SE behaalt een omzetgroei van zes procent in het derde kwartaal van boekjaar 2023. In bedragen vertaalt zich dat in een omzet van 2,31 miljard euro, zo blijkt uit het gerapporteerde kwartaalverslag. De omzetgroei wordt opnieuw aangedreven door sterke resultaten in Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

Puma behaalt in de EMEA-regio een omzet van 1,02 miljard euro. In deze regio groeit het bedrijf zijn omzet met 9,9 procent. De EMEA-regio wordt gevolgd door Azië-Pacific met een groei van 4,6 procent en een omzet van 435,9 miljoen euro. De omzet in Amerika groeide met 2,5 procent tot 854,6 miljoen euro.

Wat betreft de verkoopkanalen, komt de wholesale-stroom als winnaar uit de bus met een omzet van 1,79 miljard euro. De direct-to-consumer-stroom is goed voor een omzet van 524,9 miljoen euro. Puma weet hier wel 17,4 procent meer omzet binnen te harken, in vergelijking met een jaar eerder. De wholesale-stroom groeit met 3,1 procent.

Het operationele resultaat zakte daarentegen met 8,3 procent naar een winst van 236,3 miljoen euro. Het netto-inkomen daalde met tien procent naar 131,7 miljoen euro in het derde kwartaal van boekjaar 2023.