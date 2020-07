Puma krijgt stevig verlies voor de kiezen in tweede kwartaal

“Het tweede kwartaal van 2020 was het moeilijkste kwartaal dat ik ooit heb meegemaakt,” schrijft Puma-CEO Bjørn Gulden in het persbericht waarin de kwartaalcijfers van het bedrijf worden gepresenteerd. In Q2 2020 daalde de omzet van Puma SE met 30,7 procent naar 831 miljoen euro, met een operationeel verlies (EBIT) van 114,8 miljoen euro tot gevolg. Een flinke daling ten opzichte van de winst van 80,3 miljoen euro die Puma in 2018 behaalde.

De meeste winkels van Puma waren in april en mei gesloten, zo staat in het persbericht. Geen beste start van het kwartaal voor het sportswearmerk. “Het kwartaal begon met een omzetdaling van 55 procent in april, in mei was er verbetering, maar de omzet was nog steeds zeer laag met -38 procent. De echte verbetering kwam in juni, toen de omzet ‘slechts’ zes procent lager was”, aldus Gulden.

Over het half jaar genomen daalde de omzet bij Puma met 15,4 procent naar 2.131 miljoen euro, en zakte de EBIT naar -43,6 miljoen euro. De winstmarge daalde met drie procent naar 46,2 procent. Verkopen in de categorie wholesale, Puma’s belangrijkste businessmodel, daalden met 17,5 procent naar 1.589,3 miljoen euro. Direct-to-consumerverkopen, fysiek en online, daalden met 8,5 procent naar 541,6 miljoen euro. E-commerce deed het in het eerste half jaar buitengewoon goed, meldt Puma: hier steeg de omzet met 70 procent.

Voorspellingen over de rest van het jaar durft Gulden nog niet te doen. “De onzekerheid rondom het virus en het feit dat het aantal besmette mensen wereldwijd nog steeds toeneemt, maakt het onmogelijk om voor het hele jaar een nauwkeurig financieel vooruitzicht te bepalen.”