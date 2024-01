Puma lijdt onder bizarre waardevermindering van Argentijnse peso in boekjaar 2023

Puma SE schrijft een omzetgroei van 1,6 procent in financieel jaar 2023 in de boeken. De omzet komt neer op 8,6 miljard euro, zo blijkt uit het gedeponeerde jaarverslag. Het operationele inkomen strijkt neer op 622 miljoen euro en de nettowinst bedraagt 305 miljoen euro.

Puma had in december 2023 te maken met de buitengewone waardevermindering van de Argentijnse peso. Deze valuta werd 54 procent minder waard. Het gevolg daarvan is een minimale omzetstijging. Als de buitengewone waardevermindering van de Argentijnse peso niet wordt meegerekend, behaalt het sportmodebedrijf een omzetstijging van 8 procent én zou het operationele inkomen boven het niveau van een jaar eerder uitkomen (641 miljard euro).

Ondanks de gevolgen van de Argentijnse peso, lag het operationele inkomen in het vierde kwartaal wel in lijn met de verwachtingen. Puma behaalde een operationeel inkomen van 94 miljoen euro dankzij een verbeterde brutowinstmarge en strikte kostendiscipline, zo staat in het verslag.

De omzet daalde in het vierde kwartaal echter met zo’n 9,8 procent tot 1,98 miljard euro. De waardevermindering van de Argentijnse peso had hier grote invloed op. De nettowinst in dit kwartaal daalde dan ook naar 800.000 euro.

Verwachting: Onstabiele wisselkoersen blijven van invloed op resultaten in volgende boekjaar

Arne Freundt, CEO van Puma, verwacht voor het komende boekjaar dat de onstabiele wisselkoersen en de geopolitieke en marco-economische uitdagingen blijven aanhouden. “Dit blijft wegen op het consumentenvertrouwen en de vraag, vooral in de eerste helft van 2024.”

De CEO verwacht dan ook een ‘mid-single-digit valuta-gecorrigeerde omzetgroei’ en een operationeel inkomen dat tussen de 620 en 700 miljoen euro zal liggen. Bovendien gaat Freundt ervan uit dat de toekomstige waardevermindering van de Argentijnse peso volledig wordt gecompenseerd door overeenkomstige prijsverhogingen in Argentinië.