Puma SE tikt twee miljard aan in tweede kwartaal, hoogt verwachting voor hele boekjaar op

Sportkledingbedrijf Puma SE heeft in het tweede kwartaal van het huidige boekjaar een omzet behaald van ruim twee miljard euro, een stijging van 18,4 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar op basis van gecorrigeerde valuta. Het is voor het eerst dat de omzet van Puma zo hoog ligt, zo meldt het bedrijf in een persbericht.

Over het half jaar genomen liep de omzet van Puma met 19 procent op naar 3,9 miljard euro. De bruto winstmarge nam iets af, van 48 procent in de eerste helft van boekjaar 2021 naar 46,8 procent in het afgelopen half jaar. Volgens CEO Bjørn Gulden heeft dat vooral te maken met toenemende kosten voor onder meer vervoer, zo laat hij in het persbericht weten.

Dankzij de positieve omzetcijfers nam de bedrijfswinst toe, met 30,1 procent naar 312 miljoen euro. De nettowinst steeg met 30,3 procent naar 205,6 miljoen euro.

Ondanks de aanhoudende onzekerheid in relatie tot Covid-19, de crisis in Oekraïne en de druk van de inflatie ziet Gulden het komende jaar optimistisch in. De verwachtingen voor het volledige boekjaar worden dan ook naar boven bijgesteld: waar Puma eerst een omzetgroei van ongeveer tien procent voorspelde, is dat nu rond de vijftien procent.