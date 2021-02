Puma SE weet in ‘moeilijkste jaar ooit’ omzetverlies te beperken

Puma SE heeft de schade in coronajaar 2020 op het gebied van omzet weten te beperken. Het sportmerk zag de omzet dalen met 1,4 procent in het boekjaar bij gelijke wisselkoersen. Bij huidige wisselkoersen is de omzet afgenomen met 4,9 procent. De omzet kwam daardoor terecht op 5,2 miljard euro, zo blijkt uit het jaarverslag. De netto inkomsten bij het bedrijf liepen wel flink terug - van 262,4 miljoen euro naar 78,9 miljoen euro.

Puma SE had vooral last van een corona-impact in het tweede kwartaal, dat volgens het bedrijf ‘erg zwak was’. In het vierde kwartaal van het boekjaar was juist een omzetgroei te zien. 9,1 procent omzetgroei bij gelijke wisselkoersen en 2,8 procent bij de huidige wisselkoersen. CEO van Puma SE, Bjørn Gulden, is dan ook blij met de behaalde resultaten in het boekjaar 2020. “We zien dat mensen wereldwijd meer willen sporten wanneer de restricties het toe laten en we zien dat consumenten nog steeds nieuwe sneakers en sportkleding hebben gekocht tijdens de pandemie,” aldus de CEO. “2020 was zeker het moeilijkste jaar dat we ooit mee hebben gemaakt. De pandemie heeft ons in situaties gebracht die we nog nooit hebben gezien. We hebben het idee dat we zo goed als mogelijk door deze crisis zijn genavigeerd door problemen per dag aan te pakken zonder het momentum van Puma op de middellange termijn te hinderen.”

Puma weet omzetverlies te beperken in boekjaar 2020, netto inkomst tweederde afgenomen

In de EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten en Afrika) kwam de omzet van Puma SE in het boekjaar neer op 1,9 miljard euro. Bij gelijke wisselkoersen was de groei 1,5 procent, maar bij huidge wisselkoersen betekent het een daling van 0,9 procent. In geheel Amerika nam de omzet af met 3 procent bij gelijke wisselkoersen naar 1,7 miljard euro. Ondanks de groei op het vasteland van China, daalde de gehele omzet die behaald werd in de Asia/Pacific-regio met 3,2 procent naar 1,4 miljard euro.

Opgesplitst in categorieën kreeg het segment accessoires het het hardst te verduren met een omzetdaling van 3,5 procent bij gelijke wisselkoersen. Daarop volgt een daling van 3,1 procent bij footwear en 1,5 procent in kleding. Footwear brengt met een omzet van 2,3 miljard euro echter nog verreweg het meeste op voor het sportmerk. Omzet behaald uit de wholesale daalde met 4 procent in het boekjaar 2020, maar uit de eigen direct to consumer business haalde Puma SE 6,4 procent meer omzet dan in het boekjaar 2019.